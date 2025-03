Nascondeva in casa cocaina e hashish. Arrestato uno straniero e denunciato un connazionale. L’operazione antidroga è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Valentano,insieme ai militari di Canino e all’Aliquota operativa del Nor di Tuscania, supportati dal nucleo cinofili di Roma Santa Maria Galeria.

Durante una perquisizione domiciliare a Canino, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 16 involucri in cellophane termosaldato contenenti 11,68 grammi di cocaina, un panetto di hashish del peso di 100,95 grammi e 4 frammenti di hashish per un totale di 28,31 grammi. Sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo.

“L’operazione, che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e contrasto dei reati in genere - sottolinea l’Arma - costituisce una concreta e decisa risposta al crescente allarme sociale suscitato dal consumo di droghe, soprattutto tra giovanissimi, e conferma il costante impegno dell’Arma nelle attività di contrasto all’uso ed allo spaccio di stupefacenti”.