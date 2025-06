Nascondeva 46 grammi di cocaina nel tettuccio dell’auto presa a noleggio. Un 46enne nordafricano residente a Corchiano è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A fermarlo sono stati i militari della Stazione di Bagnaia che, dopo aver notato movimenti sospetti di un’autovettura in transito nella frazione, l’hanno seguita in viale Fiume dove è stata bloccata. Il conducente e la vettura sono stati perquisiti. L’uomo è stato trovato in possesso di alcune centinaia di euro in banconote di vario taglio. Come detto, due involucri di cellophane contenenti complessivamente circa 46 grammi di cocaina, sono stati trovati nascosti in un vano del tettuccio della macchina noleggiata. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto in camera di sicurezza, a disposizione della competente autorità giudiziaria di Viterbo. “L’operazione - spiegano dall’Arma - che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e contrasto dei reati in genere, costituisce una concreta e decisa risposta al crescente allarme sociale suscitato dal consumo di droghe, soprattutto tra giovanissimi, e conferma il costante impegno dell’Arma nelle attività di contrasto all’uso ed allo spaccio di stupefacenti”.