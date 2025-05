Sarebbe stato notato più volte passare vicino a un muro in centro città e fermarcisi davanti. Per questo i carabinieri giovedì scorso hanno deciso di controllarlo. Per tutta risposta l’uomo, un tunisino di 40 anni, li ha aggrediti.

Il fatto è accaduto a Civita Castellana, teatro di numerosi episodi di spaccio e di fatti di sangue.

Alla vista dei carabinieri il giovane avrebbe reagito aggredendoli ed è finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Arresto che poi venerdì è stato convalidato nel corso dell’udienza per direttissima.

Secondo quanto trapelato, nella fessura del muro i carabinieri avrebbero trovato anche una quarantina di grammi di cocaina. Per questo il giovane è stato anche denunciato per spaccio di droga. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di ritorno a Civita Castellana.