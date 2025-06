A BASSANO ROMANO hanno preso ufficialmente il via i lavori di rifacimento del muro di cinta del Parco di Villa Giustiniani, segnando un passo significativo nel percorso di recupero di uno dei luoghi più emblematici della Tuscia.

L'intervento, che riguarda il primo lotto lungo via della Stazione, è stato affidato alla Direzione Regionale Musei del Lazio, responsabile sia del finanziamento che della realizzazione dell'opera.

Questo progetto rappresenta l'inizio di un piano di riqualificazione più ampio, suddiviso in tre lotti, volto a restituire decoro e sicurezza al parco storico. La scelta di iniziare da via della Stazione è stata condivisa con l'amministrazione comunale, con l'obiettivo di ridurre i disagi alla circolazione e rispondere alle esigenze della cittadinanza.

L'amministrazione comunale esprime soddisfazione per l'avvio di questi lavori, attesi da tempo, e ringrazia la Direzione Regionale Musei per l'impegno e la collaborazione dimostrati. Si auspica che anche i successivi lotti, già finanziati, possano essere avviati in tempi brevi, completando così il recupero di Villa Giustiniani e del suo parco. Villa Giustiniani, con il suo palazzo e il parco di 23 ettari, è un bene di straordinario valore storico e artistico.

Acquistata dallo Stato nel 2001, è oggi parte dell'Istituto autonomo Ville monumentali della Tuscia. Il suo recupero non solo preserva un patrimonio culturale, ma restituisce alla comunità un luogo di bellezza e memoria collettiva.

