Viterbo è il Comune capoluogo del Lazio che ha avuto, nel 2024, i minori proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie ed il penultimo per il rapporto proventi totali in relazione alle violazioni. Tra i piccoli comuni del Lazio, invece, quelli con meno di 2 mila abitanti, Bassano in Teverina è il primo regionale per proventi assoluti. Sono le due facce contrapposte dell’analisi effettuata dall’osservatorio di Facile.it che ha elaborato i dati del Siope (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici). Nel 2024 il Comune di Viterbo ha incassato 488 mila euro in multe e sanzioni amministrative derivanti da infrazioni sulla strada, mentre il Comune di Bassano in Teverina ne ha incassati addirittura 918 mila per un totale di 1.286 abitanti in tutto. Nel Lazio la prima città per incassi è ovviamente Roma con 145.809.651 euro, seguita da Rieti con 3.729.296 euro. Quindi c’è Latina con 879.259 euro. Penultima è Frosinone con 769-024 euro. Viterbo, invece, è penultima per i proventi pro-capite derivanti dalle sanzioni con un ammontare di 7,4 euro. Prima, in quest’ultima graduatoria, è invece Rieti con 82,3 euro pro-capite, seguita da Roma (53,0 euro), quindi Frosinone (17,8 euro), Viterbo (7,4 euro) e Latina (6,9 euro). In tutto, nel 2024, i Comuni capoluogo del Lazio hanno incassato 151,6 milioni di euro con un surplus, rispetto al 2023, del 2%. Bassano in Teverina, con oltre 918 mila euro, è un caso nazionale e, com’è facile intuire, su questa cifra che è quasi doppia rispetto agli incassi di Viterbo, ha influito il traffico ingente sulla superstrada Viterbo-Orte-Terni spesso “fotografato” dagli autovelox comunali mobili posizionati lungo alcuni tratti di essa. Nel rapporto proventi-abitanti Bassano in Teverina fa registrare la cifra di poco meno di 714 euro pro-capite, valori davvero altissimi. Questi dati hanno influenzato direttamente anche il costo delle assicurazioni auto. A febbraio 2025 l’osservatorio Rc auto di Facile.it ha quantificato in 697,45 euro il costo medio per assicurare un’auto nel Lazio con un aumento di circa l’1% rispetto allo stesso periodo del 2024.