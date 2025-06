L’equipaggio della motovedetta dei carabinieri di Bolsena, unica operante nello specchio lacustre, ha salvato un turista che era caduto nel lago. Il fatto è accaduto lunedì quando i carabinieri, che stavano svolgendo le abituali attività di perlustrazione delle acque lacuali, hanno percepito un forte tonfo proveniente dai pontili dedicati alle imbarcazioni a vela e si sono immediatamente recati sul luogo per verificare la situazione.

Qui hanno trovato un anziano signore di 70 anni, visibilmente in difficoltà, che, stanco e ansimante, tentava disperatamente di afferrarsi ai pontili galleggianti. L’individuo, un pensionato di origine statunitense, mostrava segni evidenti di paura e sofferenza, aggravati da alcune patologie che provocavano tremori agli arti. I carabinieri, dopo averlo rassicurato e invitato a mantenere la calma, sono riusciti a portarlo in sicurezza sul pontile, dove ha ricevuto un intervento di prima assistenza.

Fortunatamente, le cure fornite si sono rivelate sufficienti, evitando la necessità di un ulteriore intervento da parte del personale sanitario del 118.

Questo episodio non rappresenta un caso isolato per il natante dei carabinieri che ha dimostrato in più occasioni la propria prontezza e professionalità. Nel luglio del 2023, infatti, l'equipaggio della motovedetta aveva già soccorso un cittadino italiano di 54 anni, caduto in acqua mentre praticava sci nautico nelle acque antistanti il Comune di Capodimonte. Ad agosto dello stesso anno, a circa mezzo miglio dalla costa dell'isola Bisentina, un turista di nazionalità norvegese è stato tratto in salvo dopo essersi allontanato dalla riva con una tavola a remi; un innalzamento del vento lo aveva messo in grave difficoltà, impedendogli di avanzare tra le onde. In quel frangente, l’arrivo tempestivo della motovedetta si rivelò fondamentale, poiché il turista, visibilmente stremato e in stato di shock, fu assistito e riportato in sicurezza sulla terraferma.

“Le motovedette dei carabinieri – come sottolineano dall’Arma – rivestono un ruolo cruciale nella salvaguardia della sicurezza sul mare e sulle acque interne e nel soccorso di persone in situazioni di emergenza.

Queste imbarcazioni, caratterizzate da velocità e affidabilità, sono equipaggiate con tutte le attrezzature necessarie per affrontare qualsiasi tipo di emergenza che possa verificarsi in acqua.

Le situazioni di difficoltà possono variare notevolmente: si possono incontrare persone bloccate su imbarcazioni in avaria, individui in pericolo a causa di mareggiate o incidenti. In tali circostanze, le motovedette dei carabinieri vengono prontamente allertate, assicurando un intervento efficace e tempestivo per garantire la sicurezza di chi si trova in difficoltà”.