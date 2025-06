CIVITAVECCHIA – Serata di paura martedì in via Terme di Traiano, dove un violento incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto, causando il ferimento di due giovani. L’impatto è avvenuto intorno alle 19.30, nei pressi di una nota tabaccheria lungo l’arteria cittadina in direzione mare, in un tratto spesso trafficato anche nelle ore serali.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la moto con a bordo un ragazzo e una ragazza stava percorrendo la strada quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’autovettura. L’impatto è stato violentissimo: i due giovani sono stati sbalzati dalla sella e hanno compiuto un volo di circa tre metri prima di ricadere rovinosamente sull’asfalto. La ragazza, durante l’atterraggio, ha perso il casco, aumentando ulteriormente la preoccupazione per le sue condizioni. L’incidente ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti, alcuni dei quali hanno assistito alla scena e si sono precipitati a prestare i primi soccorsi. Altri hanno prontamente allertato il 112. Sul posto è giunta nel giro di pochi minuti una pattuglia della sezione Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, che ha messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, sono arrivate anche due ambulanze del 118. I sanitari hanno stabilizzato i due giovani e li hanno trasportati in codice rosso all’ospedale San Paolo. Le loro condizioni, pur serie, non sarebbero al momento giudicate in pericolo di vita, ma saranno necessarie ulteriori valutazioni mediche. L'incidente ha provocato rallentamenti al traffico, con la circolazione che è tornata alla normalità solo dopo circa un’ora. Ancora da chiarire le responsabilità dello scontro: non si esclude l’ipotesi di una mancata precedenza o di una manovra azzardata. Le indagini proseguono.