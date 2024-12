E’ stato identificato l’autista del veicolo che lo scorso 27 novembre ha investito e ucciso a Vetralla Mario Costantini, 78 anni. Erano circa le cinque del pomeriggio quando la pattuglia della locale Stazione Carabinieri ha raggiunto il luogo dell’incidente che, purtroppo, come è risultato subito evidente, è stato fatale per l’anziano.

Le indagini dei carabinieri sono iniziate immediatamente con la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza del Comune le cui telecamere, tuttavia, assicurano una copertura limitata del tratto di strada interessato.

Il passo successivo, reso possibile dalla profonda conoscenza del territorio e della popolazione, ha consentito di procedere speditamente verso la soluzione del caso: un cittadino ha fornito le riprese decisive. L’accurata analisi degli elementi acquisiti ha consentito agli inquirenti di ricostruire la dinamica del sinistro e dedurre, inoltre, che il mezzo coinvolto nel sinistro era probabilmente un camion o un furgone.

La svolta decisiva è arrivata nel momento in cui i carabinieri, mediante l’utilizzo di tecniche investigative telematiche, hanno esaminato i dati dei segnali gps inviati dai veicoli in transito nel luogo e nell’orario dell’incidente.

Grazie a un lungo lavoro di verifica, gli investigatori hanno individuato il furgone, del tipo per consegne a domicilio, e conseguentemente l’autista che proprio oggi è stato sottoposto ad interrogatorio dall’autorità giudiziaria per chiarire la dinamica dell’incidente. Si tratterebbe di una donna di 42 anni della zona che svolge la professione di corriere.