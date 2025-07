CIVITAVECCHIA – Si è svolta in una calda serata di sabato, 26 luglio, la finale della prima edizione del Monte Grappa festival 2025 in una delle vie del centro storico di Civitavecchia che dal 9 maggio, per tutti i fine settimana fino a domenica 27 luglio, ha ospitato oltre 50 solisti e gruppi musicali locali e del comprensorio.

Con una delibera di giunta comunale del 17 marzo 2025 è stato approvato un progetto di riqualificazione urbana con vasi decorati, piante ed esposizione di prodotti di artigianato.

Il festival è stato realizzato grazie anche al contributo di sponsor locali che hanno creduto nella proposta degli organizzatori e dei locali della via.

Nel corso della serata gli artisti sono stati votati dagli ospiti dei locali. I più votati hanno avuto accesso alle finali che si sono svolte davanti ad una giuria di qualità composta da noti professionisti e addetti ai lavori locali: Maria Letizia Beneduce, Mario Camilletti, Valentina Petringa, Fabio Caponi e Flavio Olivieri.

La giuria, nella serata di sabato ha premiato i “Mojo”, la band che si è aggiudicata la finalissima e il super premio finale davanti ad un pubblico numeroso ed entusiasta. Rispettivamente, secondo terzo e quarto posto per i Soul Kitchen, i Miele da Saturno e i Torsy.

Il festival ha rappresentato una novità musicale nella stagione estiva, una occasione in più per cittadini e turisti di svago, oltre ad essere stata una occasione per gli artisti locali di farsi conoscere.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle serate, nel corso delle quali sono stati inoltre raccolti fondi per l’associazione “In the clauds” destinati alla prevenzione oncologica per giovani donne.

Stasera jam session: tutti gli artisti che vogliono tornare ad esibirsi possono farlo senza gara sempre alle 20.30 in via Monte Grappa. I locali che hanno organizzato il festival sono Mood - Re-cycle- kuore

