MONTALTO DI CASTRO - L’amministrazione comunale di Montalto di Castro ha espresso il proprio vivo apprezzamento e profondo orgoglio nei confronti dell’Arma dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Civitavecchia per l’operazione “Sottobosco” che ha condotto all’esecuzione di numerose misure cautelari in carcere per traffico di sostanze stupefacenti nel nostro territorio.

«Desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni – dichiara la sindaca Emanuela Socciarelli – alle forze dell’ordine e alla Procura per l’importante risultato conseguito. Si tratta di un’operazione che rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro lo spaccio di droga e nella tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini».

«L’amministrazione - aggiunge la sindaca - ribadisce il proprio sostegno alle attività investigative e repressive poste in essere dalle istituzioni preposte, confermando l’impegno condiviso nella difesa del bene comune e del tessuto sociale della comunità».

