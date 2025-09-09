MONTALTO DI CASTRO - L’amministrazione comunale di Montalto di Castro ha preso parte alla Fiera “Amatrice a Cavallo”, una manifestazione di grande tradizione e richiamo che unisce cultura, sport e valorizzazione del territorio. A rappresentare il Comune è stato Emanuele Miralli, presidente del consiglio comunale e delegato agli Eventi e al Turismo, che ha portato i saluti della sindaca Emanuela Socciarelli e di tutta l’amministrazione.

Nel corso della visita, Miralli ha rivolto un sentito ringraziamento agli organizzatori e all’associazione di Amatrice, esprimendo i più vivi complimenti per la riuscita dell’evento e per l’impegno profuso nella sua realizzazione. Ha inoltre voluto congratularsi personalmente con il sindaco di Amatrice, riconoscendo il grande lavoro svolto a favore della comunità, segnata in passato dalle drammatiche conseguenze del terremoto.

«Il gemellaggio nato lo scorso anno con Maremma D’aMare - dichiara Miralli - rappresenta un ponte di amicizia e collaborazione tra i nostri territori. Amatrice è un simbolo di resilienza e forza, e siamo onorati di rinnovare questo legame. Con piacere vi invitiamo fin da ora alla prossima edizione di Maremma d’aMare 2026, certi che sarà un momento di straordinario incontro, tradizione e promozione delle nostre eccellenze».

Con questa presenza alla Fiera “Amatrice a Cavallo”, l’amministrazione comunale di Montalto di Castro conferma l’importanza di un gemellaggio che unisce comunità, valori e tradizioni, guardando insieme con fiducia al futuro.

