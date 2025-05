LADISPOLI – Veronica Mastrullo scelta come hostess al Giro d’Italia. Un riconoscimento importante per Miss Vip 2009, kermesse di moda a livello nazionale, paracadutista nell’Esercito, e anche ciclista dilettantistica. Vive a Ladispoli con il suo compagno, Fabrizio Ferri (in foto), un altro che di ciclismo se ne intende, e abbinare lo sport alla bellezza è il massimo per questa donna che con la Folgore ha effettuato anche delle missioni all’estero. Il Giro più atteso dell’anno ormai è arrivato quasi al clou e si chiuderà domenica. Veronica Mastrullo, di origini pugliesi, avrà ancora qualche giorno per attendere gli atleti all’arrivo allo stand “Kometa” nel momento in cui si stanno decidendo le sorti con i capitani di ogni squadra che si stanno dando battaglia sulle cime più importanti dello Stivale.

