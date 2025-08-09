LADISPOLI – Piazza Rossellini ha indossato il suo abito più elegante per accogliere l’edizione 2025 di Miss & Mister Ladispoli, trasformandosi in un grande salotto a cielo aperto dove bellezza, talento e inclusione hanno incantato il pubblico. Per due serate la passerella, organizzata dall’associazione Tamà con il patrocinio del Comune, è stata il palcoscenico di sogni e sorrisi, illuminata dai riflettori e dal calore degli applausi. A conquistare la fascia più ambita è stata Giorgia Plebani, nuova Miss Ladispoli, che ha preceduto Lorelai Barbuta e Martina Merolla; il titolo di Mister Ladispoli è andato a Giulio Rossi, seguito da Andrei Cozac e Manuel Merola. Per la categoria Over Loredana Di Marco in prima posizione davanti a Pamela Antonelli e Luana Marmotta. Nella sezione Curvy vittoria di Rossella Giorgino, seguita da Paola Lancellotti e Pina Trapanese. Sofia Bianco si è distinta come Miss Moda, mentre Andrei Cozac ha trionfato anche come Mister Moda. La moda Over ha visto ancora protagonista Pamela Antonelli e quella Curvy Pina Trapanese. Il cinema ha trovato i suoi volti in Giulia Zagan per la categoria Miss, Giulio Rossi per i Mister, Loredana Di Marco tra le Over e Paola Lancellotti per le Curvy. Tra le altre fasce spiccano Cecilia Lolli come Miss Tamà, Manuel Merola come Mister Tamà, Gabriella Maccioni nella versione Over e ancora Paola Lancellotti per le Curvy. A catturare l’attenzione i titoli firmati dagli sponsor: Morgana Nuccio è Miss GAV Studios, Andrei Cozac Mister GAV Studios, Simona Gentile Miss Elettromix, Lorelai Barbuta Miss ViPhoto, Giulia Zagan Miss Lookmania, Martina Merolla Miss Molto, Isabel Dimaro Miss Manhattan, Giorgia Plebani Miss iPhone Dude e Francesca Pucci Miss Mi Assicuro Facile. Spazio alla passerella internazionale con il circuito World Top Model, che ha selezionato Martina Merolla, Sofia Bianco, Cecilia Lalli, Morgana Nuccio, Lorelai Barbuta e Giorgia Plebani per le fasi successive. L’evento, è stato condotto da Alessandra Fattoruso e Vincenzo Della Corte.

