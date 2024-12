Provvidenziale soccorso dei carabinieri della aliquota radiomobile e della Compagnia di Ronciglione che sono intervenuti per l’incendio di una minicar. È successo alcuni giorni fa nel pomeriggio in via Roma a Ronciglione, quando una piccola autovettura, alimentata a gasolio, per cause in corso di accertamento è andata a fuoco. Tutto ciò avvenuto davanti a un negozio di abbigliamento con all’interno alcuni clienti. I militari allertati per un incendio sono prontamente intervenuti e, messa in sicurezza l’area, hanno subito provato a domare le fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. All’improvviso il forte calore sprigionato dalla combustione ha mandato in frantumi, con un forte boato, l’insegna e i vetri del locale ed è lì che i carabinieri hanno udito la richiesta aiuto di una donna con suo figlio di sei anni all’interno del negozio. Compresa la situazione di pericolo, gli uomini del Radiomobile allora non hanno esitato e sono intervenuti subito per trarre in salvo i malcapitati. Il provvidenziale intervento ha evitato che il fumo potesse intossicarli o peggio, poiché il timore era infatti quello della combustione di altri veicoli parcheggiati nei pressi. Una volta portati all’esterno madre e figlio i vigili del fuoco hanno poi potuto spegnere l’incendio. Passato lo spavento, entrambi sono stati affidati alle cure dei sanitari per una prima verifica fortunatamente senza riscontrare nessun problema, e gli stessi prima di andar via hanno dimostrato tutta loro stima e gratitudine verso i carabinieri che li hanno tratti in salvo.