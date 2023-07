FIUMICINO - Migliorano le condizioni dell’adolescente investita mercoledì 28 giugno davanti a parco Tommaso Forti (ex parco Bezzi). La giovane ragazza era stata, infatti, trasportata d’urgenza in ambulanza al San Camillo di Roma. Tanto lo spavento e tanta l’apprensione della comunità per quanto accaduto.

Ma ora la ragazza sta un po’ meglio, e comunque non versa in pericolo di vita. In un primo momento abbiamo riportato l’informazione di diverse fratture, ma non del bacino; la ragazza ha riportato frattura del bacino, frattura della scapola e frattura del perone oltre a numerose contusioni e abrasioni sull’intero corpo.

La dimissione dall’ospedale è avvenuta a seguito della necessità di questa lunga degenza e disposta dalla dottoressa in turno.

Risulta dunque confermato che è stata dimessa dall’ospedale, riaccompagnata a casa in ambulanza. Ma dovrà stare immobile per circa 40 giorni.

La ragazza, infatti, per ora non può camminare a causa delle ferite riportate.

Nel mentre, l’effettiva dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilevi del caso e stanno ora ricostruendo l’accaduto.