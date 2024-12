CIVITAVECCHIA – Migliorano le condizioni di salute del “Maestro”. Sta molto meglio Salvatore Palmeri, colpito da infarto nella giornata di martedì e subito trasferito d’urgenza all’Aurelia Hospital di Roma. Il famoso acconciatore di Civitavecchia è stato infatti soccorso nel salone dei Mulini prima di essere trasportato in codice rosso a Roma, rianimato per tre volte a seguito di altrettanti arresti cardiaci. Oggi è cosciente ed autonomo nella respirazione, dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico con impianto di stent. Il maestro e i suoi familiari ringraziano tutto il personale medico e paramedico dell’Aurelia Hospital per l’assistenza e la professionalità dimostrata in questo delicato momento.