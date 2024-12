CIVITAVECCHIA – Tanta apprensione per le condizioni di salute di Salvatore Palmeri, titolare di uno dei più rinomati saloni di bellezza della città. Il più famoso "maestro” acconciatore di Civitavecchia nella giornata di ieri ha avuto un malore che ha indotto il personale del 118 ad intervenire presso il salone di via Sofia De Filippi Mariani, ai Mulini, dove Palmeri in quel momento si trovava. I soccorritori si sono resi subito conto delle gravi condizioni di salute del maestro e hanno deciso di trasportarlo immediatamente all’Aurelia Hospital, dove per tre volte è stato rianimato a seguito di altrettanti arresti cardiaci.

Alla fine è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e quindi stabilizzato, ma le sue condizioni rimangono gravi.