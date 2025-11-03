Aveva deciso di acquistare un’autovettura rispondendo all’annuncio su una piattaforma di e-commerce.

Dopo aver versato l’acconto e una seconda rata di pagamento del prezzo pattuito, con la promessa di formalizzare il giorno seguente il passaggio di proprietà, una donna di Oriolo Romano ha scoperto che i venditori erano scomparsi con il denaro e l’auto.

Le indagini avviate dalla Stazione locale dei carabinieri, a seguito della denuncia della vittima, hanno consentito di risalire ai presunti responsabili, residenti fuori regione.

Gli stessi militari di Oriolo Romano hanno denunciato un 42enne.

Durante un controllo agli esercizi pubblici e lungo le vie di comunicazione cittadine, hanno sorpreso l’uomo all’interno di un bar nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Anche per lui è scattata la denuncia per evasione.