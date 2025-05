LADISPOLI - Le duemila firme, circa, per dire no allo spostamento del mercato giornaliero di via Ancona, e alla realizzazione del multipiano in vicolo Pienza, arrivano negli uffici comunali. A depositarle, ieri mattina, il gruppo "Ladispoli sostenibile" in prima linea in questa battaglia. Con la petizione i cittadini vogliono esprimere la loro «preoccupazione e piena opposizione» allo spostamento del mercato giornaliero da via Ancona a via Sironi. Un'idea confermata dal sindaco Alessandro Grando durante un consiglio comunale, rispondendo a domanda diretta fatta dai consiglieri di opposizione. In sostanza, in quell'occasione il primo cittadino aveva illustrato il progetto: un privato aveva chiesto di realizzare un intervento «di natura urbanistica» davanti l'ufficio postale di via Sironi dove l'amministrazione ha chiesto, a sua volta, la «realizzazione di un mercato coperto di 1700 metri quadri». Contestualmente, a via Ancona, al posto del mercato giornaliero, nei piani della giunta Grando, c'è la realizzazione di un parcheggio a raso. Idea questa in cui erano stati coinvolti anche gli operatori del mercato ai quali sarebbe spettata l'ultima parola. Ma al momento, tutta la vicenda, risulta in fase di stallo. Tutto tace dopo l'ultimo incontro (ormai di settimane fa) tra Comune e categoria. Nel frattempo, però, il "muro del no" ha proseguito la sua battaglia e così, banchetto dopo banchetto, firma dopo firma, il documento è approdato a palazzo Falcone. La richiesta è semplice: bloccare l'iter relativo allo spostamento del mercato, non autorizzare (almeno per ora) la realizzazione del multipiano in vicolo Pienza, e allo stesso tempo convocare un consiglio comunale straordinario aperto o un'adunanza cittadina per coinvolgere i cittadini e le realtà economiche e sociali interessate su queste decisioni.

«Il mercato ortofrutticolo centrale rappresenta per la nostra città da molti decenni un presidio fondamentale di prossimità e socialità per la cittadinanza» spiegano i promotori della petizione nel documento evidenziando come lo spostamento in via Sironi causerebbe disagi alla fascia della popolazione più anziana; con il rischio, peraltro, per gli operatori, di perdere la loro «clientela storica». Per non parlare poi dell'aumento del traffico sia a via Sironi (dove già i problemi di parcheggio e viabilità si riscontrano a causa della presenza di una scuola, dell'ufficio postale e della biblioteca comunale) e a via Ancona dove si vorrebbe realizzare il parcheggio per risolvere il problema della carenza di posti auto. Situazione aggravata dalla realizzazione della pista ciclabile in arterie "sensibili" e che ha portato alla cancellazione di decine e decine di stalli.

MULTIPIANO A VICOLO PIENZA

E poi c'è la questione del multipiano di vicolo Pienza, già in passato oggetto di battaglie da parte di associazioni, gruppi politici e residenti. Anche in questo caso si fa notare come la situazione (della mancanza di parcheggi) sia stata gravata dalla realizzazione della ciclabile. Per non parlare poi dell'«impatto negativo sulla vivibilità delle abitazioni adiacenti» a causa della poca distanza tra la struttura e le abitazioni, «l'aumento del traffico», il «peggioramento della qualità dell'aria e l'incremento dell'inquinamento acustico» e i problemi legati alla sicurezza del multipiano a causa della «assenza di vie di fuga alternative» all'«unica via di accesso» esistente.

