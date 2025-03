CIVITAVECCHIA – Un quarto degli alberi di piazza Regina Margherita potranno essere salvati. È questo l’esito della nuova perizia che l’amministrazione comunale ha commissionato all’Università degli Studi della Tuscia i cui risultati sono arrivati nella giornata di ieri a Palazzo del Pincio.

«Rispetto alla precedente relazione e al progetto di riqualificazione del mercato approvato che abbiamo deciso di portare avanti, anche per non perdere l’importante finanziamento, che ne salvava soltanto uno – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini – siamo riusciti ad evitare l’abbattimento di 4 alberi». Di fatto per tre esemplari è stata cambiata la classificazione, rispetto alla propensione al cedimento dell’albero, con prescrizioni importanti per evitarne il taglio. «Nella relazione si interviene anche sulla tipologia e sul numero di piante in sostituzione – ha aggiunto Giannini – una cosa è emersa chiara: nel corso degli anni queste piante sono state mal gestite, non potate adeguatamente, è stata perpetrata una violenza nei loro confronti, arrivando alla situazione attuale, alla quale stiamo cercando di porre rimedio. Sulle altre piante, come indicato anche nella relazione, dovremo intervenire con l’abbattimento, esistendo anche un serio problema di sicurezza».

È stato quindi il consigliere Avs Ismaele De Crescenzo, presidente della Commissione Ambiente, a ricordare la volontà della commissione tutta, all’unanimità, di procedere con la richiesta di una nuova perizia, per integrare quella precedente, dimostrando massima attenzione al tema e raccogliendo le sollecitazioni giunte da più parti. «Ci troviamo di fronte, questo è certo – ha aggiunto – ad una brutta vicenda di disattenzione nei confronti di questi alberi, durata anni. È importante aver coinvolto una realtà super partes come l’Università della Tuscia, la cui relazione verrà esaminate a breve in una nuova riunione della commissione. Poi l’Ambiente, insieme agli assessorati dei Lavori Pubblici e Urbanistica, lavoreranno insieme definire i prossimi interventi».

Come ribadito dalla consigliera comunale di Avs Valentina Di Gennaro, l’attenzione dell’amministrazione e del partito in primis, è sempre stata alta sul tema, «confermando la sensibilità ambientale che ci contraddistingue – ha sottolineato – ma anche la necessità di preservare un luogo importante dal punto di vista storico e sociale, come è piazza Regina Margherita».