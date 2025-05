LADISPOLI - Chiusura anticipata del mercato domenicale il primo giugno prossimo. I banchi chiuderanno i battenti alle 13. Tutto per permettere agli operatori ecologici di effettuare le pulizie del caso e liberare l’area che sarà adibita a parcheggio per quanti decideranno di assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori che si svolgerà proprio quella domenica sul lungomare di Marina di Palo. «Ringrazio fin da ora – ha dichiarato l’assessore al Commercio, Daniela Marongiu – tutti i commercianti per la collaborazione, la disponibilità e il senso civico dimostrati. Il loro contributo è fondamentale per la buona riuscita di un evento così rilevante per la nostra città».

