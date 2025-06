CIVITAVECCHIA – Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative all’avviso pubblico per l’assegnazione di 12 box nel mercato coperto di piazza Regina Margherita, all’interno sia della struttura ittica che di San Lorenzo. Un passo concreto verso la riqualificazione del cuore commerciale di Civitavecchia, promossa dall’amministrazione comunale.

Su 17 domande pervenute nei termini, 10 sono risultate ammissibili, di cui 3 con punteggio utile nella graduatoria principale (Allegato A), mentre 7 sono state escluse per irregolarità nei pagamenti comunali (Allegato C). Inoltre, nessuna delle tre domande presentate nella graduatoria di riserva dedicata agli under 35 (Allegato B) ha ottenuto punteggio.

La concessione dei box avrà durata decennale, e le domande escluse potranno essere riammesse in coda alla graduatoria, a condizione che i richiedenti regolarizzino la propria posizione debitoria entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. È possibile presentare anche istanza di revisione, sempre entro lo stesso termine.

Gli assegnatari potranno scegliere il box tra quelli disponibili in ordine di graduatoria, previa convocazione da parte del Servizio 5 – Ufficio Commercio. Chi non possiede ancora Partita IVA avrà 30 giorni di tempo dall’assegnazione per attivarla, pena la decadenza.

«Un’opportunità concreta per rilanciare l’attività commerciale in centro – aveva dichiarato l’assessore Enzo D’Antò – e per tornare ad avere un mercato vivo e dinamico, capace di attrarre cittadini e visitatori».

Le graduatorie sono consultabili sul sito del Comune di Civitavecchia.

Intanto si attende l’assegnazione dei lavori per il restyling da quasi 3 milioni di euro, cresce l’attesa tra gli operatori. Le buste sono state aperte a marzo.

