ALLUMIERE – Sabato 17 gennaio alle ore 17.30 alla Casa delle Arti di Allumiere verrà presentato il nuovo libro di Gianmarco Mecozzi “Maschi contro femmine. Il primo sciopero”, pubblicato da Momo Edizioni. Promotori dell’evento le aps Casa delle Arti, Femminile plurale e Forte Festival. Nel corso dell’appuntamento l’autore dialogherà con le insegnanti Tiziana Franceschini e Brunella Franceschini, approfondendo la genesi del romanzo, il contesto storico e il significato del titolo. Mecozzi ambienta la sua storia nel 1985, all’interno di una scuola elementare di provincia. Chi ha diritto a usare il campetto durante la ricreazione? I maschi, che vogliono giocare a pallone, o le femmine, che rivendicano uno spazio per troppo tempo loro negato? Da questo spunto semplice nasce un racconto che, con ritmo brillante e tono comico, mette in scena rivalità infantili e alleanze improvvisate, ma anche dinamiche di potere che anticipano da lontano i conflitti sociali degli adulti.

L’autore non si limita a narrare la vicenda attraverso lo sguardo del protagonista, un bambino di dieci anni, ma costruisce un universo coerente fatto di emozioni inesperte, episodi buffi e riflessioni pungenti, offrendo al lettore una prospettiva tenera e al tempo stesso critica sull’infanzia e sulla costruzione dei ruoli sociali. La tensione narrativa del romanzo è accompagnata da ciò che l’autore definisce “le note dell’analista”, uno strumento letterario che consente al protagonista e al lettore di interrogare la memoria e di mettere in discussione l’immagine spesso edulcorata dell’infanzia, smontando il mito di una fase neutra, felice e priva di conflitti. Con questo nuovo lavoro Mecozzi prosegue un percorso narrativo già avviato, dedicato all’infanzia e alla prima adolescenza osservate attraverso un filtro capace di unire ironia e realismo. La presentazione sarà arricchita da Maria Laura De Bardi e Francesca Stefanelli che leggeranno brani selezionati del testo.

A seguire spazio musicale con Michele Meloni Live. Brunella Franceschini, presidente dell’aps Femminile, plurale: «Abbiamo scelto questo libro perché riesce a parlare di genere senza didascalismi, con intelligenza e ironia. È una storia che parte dall’infanzia, ma riguarda tutti noi: ci ricorda come le disuguaglianze si manifestano molto presto e quanto sia importante riconoscerle per poterle superare». Sulla stessa linea Tiziana Franceschini dell’aps Casa delle Arti: «La Casa delle Arti vuole essere uno spazio di confronto e di ascolto. La presentazione di Maschi contro femmine è un’occasione per riflettere sul nostro passato recente e su come quei modelli continuino a influenzare il presente. La collaborazione con Femminile, plurale e Forte Festival nasce proprio dal desiderio di mettere in rete energie e sguardi diversi».

