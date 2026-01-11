CIVITAVECCHIA – Indignazione e profondo sgomento per la gestione dell’area temporanea del mercato cittadino di Civitavecchia. E’ quanto esprimono i giovani di Forza Italia Civitavecchia dopo l’incidente verificatosi stamane.

«Una situazione che, giorno dopo giorno, si dimostra sempre più pericolosa e disorganizzata. La presenza di cavi elettrici a terra, coperti da dossi passacavi del tutto inadeguati, rappresenta un rischio concreto soprattutto per le persone anziane, che frequentano quotidianamente il mercato e vengono sistematicamente ignorate da chi dovrebbe garantire sicurezza e decoro».

«Gravissime sono anche le condizioni del parcheggio della trincea del mercato: asfalto usurato, buche e dislivelli evidenti trasformano l’area in un vero e proprio percorso a ostacoli. I cittadini inciampano, cadono e si fanno male in una zona che dovrebbe essere sicura e funzionale, non un pericolo costante».

«Stamani si è verificato l’ennesimo incidente – riferiscono i giovani azzurri -: una persona è caduta in uno dei passaggi del mercato riportando ferite non di lieve entità, a conferma di una situazione ormai fuori controllo e non più giustificabile come semplice fatalità».

«A tutto questo si sommano i passaggi bloccati da transenne e strutture – aggiungono i giovani di Fi - residenti e lavoratori, pur disponendo di parcheggi privati, sono spesso costretti a spostare autonomamente gli ostacoli per poter accedere alle proprie aree o addirittura parcheggiare altrove a pagamento per questo blocco. Mentre il centro cittadino viene lasciato nel degrado, l’amministrazione preferisce concentrare risorse e attenzione su nuovi parcheggi a pagamento fuori dal centro, invece di intervenire dove la città vive davvero, dove c’è più gente, più attività, più necessità di sicurezza e infine dove già si paga il parcheggio da anni senza vedere mai nessun rinnovamento».

«Ancora una volta si tenta di nascondere tutto sotto il tappeto, evitando di assumersi le responsabilità di una mala amministrazione che Civitavecchia subisce da quasi due anni – concludono - La sicurezza dei cittadini non è un dettaglio né una barzelletta. Pretendiamo interventi immediati e risposte concrete. Civitavecchia merita rispetto, serietà e sicurezza, non propaganda e scelte sbagliate».

