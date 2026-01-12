CIVITAVECCHIA – «Ai signori del Pd che scrivono falsità rappresento che il ricorso avverso l'autorizzazione unica integrata del biodigestore è stato svolto e quanto scritto dalla sentenza del Consiglio di stato è motivo di revocazione della sentenza stessa. È grave scrivere prima di aver consultato gli atti presso l'avvocatura». È la replica dell’ex assessore all’Ambiente Manuel Magliani alle dichiarazioni del circolo locale del Pd.

Politica

Biodigestore, il Pd: «Decisivo il 2022, non le polemiche»

redazione web
Biodigestore, il Pd: «Decisivo il 2022, non le polemiche»
Biodigestore, il Pd: «Decisivo il 2022, non le polemiche»

L’ex vicesindaco della giunta Tedesco, infatti, ha spiegato che il ricorso al Tr contro l’autorizzazione unica integrata fu presentato e che quanto scritto nella sentenza del Consiglio di Stato può essere oggetto di revocazione «perché – ha sottolineato – parte da un presupposto non veritiero». 