CIVITAVECCHIA – «Ai signori del Pd che scrivono falsità rappresento che il ricorso avverso l'autorizzazione unica integrata del biodigestore è stato svolto e quanto scritto dalla sentenza del Consiglio di stato è motivo di revocazione della sentenza stessa. È grave scrivere prima di aver consultato gli atti presso l'avvocatura». È la replica dell’ex assessore all’Ambiente Manuel Magliani alle dichiarazioni del circolo locale del Pd.

L’ex vicesindaco della giunta Tedesco, infatti, ha spiegato che il ricorso al Tr contro l’autorizzazione unica integrata fu presentato e che quanto scritto nella sentenza del Consiglio di Stato può essere oggetto di revocazione «perché – ha sottolineato – parte da un presupposto non veritiero».