CERVETERI - Una visita inattesa, quella del vice premier Matteo Salvini, che si è recato presso un vigneto nelle campagne del comune di Cerveteri. Il ministro, infatti, si è scattato una foto con in mano un grappolo di uva, postandola sui social. “Buona domenica dalle vigne di Cerveteri. Alla faccia di quei burocrati di Bruxelles che vorrebbero penalizzare i prodotti italiani, apprezzati e invidiati in tutto il mondo” ha scritto il ministro. Una bella promozione per uno dei prodotti principi di Cerveteri. «Ci fa piacere che Salvini abbia visitato un vigneto, tra i simboli di Cerveteri, famosa per il vino e le sue eccellenze - ha detto Riccardo Milozzi responsabile Lazio per le attività produttive della Lega - Quando detto dal ministro, è in linea con quello che noi abbiamo ribadito durante un convegno al parlamento europeo ovvero che prodotti, come può essere il vino, sono eccellenze del made in Italy che vanno rispettate e difese a spada tratta. Sono battaglie - ha concluso Milozzi - che porteremo avanti in ogni sede».