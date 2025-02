MACCARESE - Agli amanti della musica jazz e delle contaminazioni sonore mediterranee è dedicato il prossimo concerto in programma al Museo del Saxofono: Sabato 22 febbraio 2025 alle ore 21:00 Giovanni Palombo e Gabriele Coen daranno infatti vita al progetto musicale Mare Nostrum, «un viaggio sonoro - spiega Attilio Berni -che intreccia jazz, world music e melodia mediterranea, in un dialogo vibrante tra la chitarra acustica/classica e il sax/clarinetto. Il duo, consolidato da anni di collaborazione e da una ricerca musicale che ha portato alla realizzazione di tre album di grande successo: Camera Ensemble, Taccuino di Jazz Popolare e Passaggi. Palombo, chitarrista raffinato e innovativo, ha sviluppato uno stile personale che fonde jazz, blues ed elementi di fingerstyle, con un’attenzione particolare alla ricerca melodica e all’improvvisazione. Coen, sassofonista e clarinettista di fama internazionale, è noto per il suo lavoro di fusione tra jazz e tradizioni musicali ebraiche, mediterranee ed est-europee, con collaborazioni prestigiose, tra cui quelle con l’etichetta newyorkese Tzadik Records di John Zorn. Un concerto che promette emozione e intensità, tra suggestioni mediterranee e libertà espressiva, in un’atmosfera intima e avvolgente.