SANTA MARINELLA – Reprimenda del consigliere di maggioranza Alessio Manuelli, che via social attacca tutti coloro che creano discariche di rifiuti in pieno centro cittadino. “Nel mio primo anno da consigliere comunale della mia città – spiega Manuelli - ho capito che amministrare è un lavoro duro, difficile e di grande impegno. Per me, è stato fino ad oggi un grandissimo onore e un quotidiano cercare di mettermi al servizio della mia comunità per ottenere quelle migliorie e quella crescita che il nostro paese merita. Passeggio per la città e non posso negare che tanto deve e può ancora fare questa amministrazione, in materia di decoro urbano e pulizia, ma nulla si può fare contro quello che vedete nella foto scattata pochi minuti fa in uno dei posti più belli e invidiati del nostro centro cittadino. Quello che vedete rappresenta una completa mancanza di senso civico e il totale disinteresse per la cosa pubblica. Santa Marinella ha bisogno di cura e amore. Tutti abbiamo l’obbligo di sentire le nostre strade e il nostro territorio come il giardino di casa nostra e quello che si vede nella foto non è nulla di tutto questo”.