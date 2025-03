Si svolgerà questa mattina l’interrogatorio di garanzia di Giancarlo Santagati, il 55enne vetrallese, arrestato venerdì scorso con l’accusa di rapina e tentato omicidio aggravato ai danni di Federico Vittorio Rapisarda dirigente del ministero delle Infrastrutture.

L’interrogatorio si terrà in video collegamento dal carcere di Mammagialla. Ad assistere Santagati l’avvocato Paolo Delle Monache. Per la brutale aggressione in cui è rimasto vittima il provveditore interregionale per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, sarebbe indagata anche un’altra persona.

Si parla di un 60enne della provincia, collaboratore del manager.

Per gli investigatori si sarebbe trattato di un pestaggio premeditato. Nella borsa sottratta a Rapisarda dopo l’aggressione, c’erano solo gli effetti personali.

Secondo gli inquirenti Santagati avrebbe effettuatoquattro sopralluoghi nei pressi dell’abitazione del dirigente prima del pestaggio.

Pestaggio avvenuto lo scorso 4 ottobre quando Rapisarda è stato colpito a bastonate nell’androne della sua abitazione, a pochi passi da piazza di Spagna dal finto elettricista che si è introdotto nel palazzo con il pretesto di dover eseguire alcuni lavori all’impianto elettrico. L’aggressore, con il volto parzialmente coperto da una mascherina, poi è fuggito con lo zaino che Rapisarda aveva in spalla, lasciando l’uomo quasi esanime in terra.

Il manager è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è stato ricoverato per due mesi a causadelle ferite riportate mentre sono partite le indagini.

A incastrare Santagati una serie di riscontri investigativi. L’uomo è stato riconosciuto nei pressi del lungo Tevere quando, dopo l’aggressione, pensando di essere al sicuro ha abbassato la mascherina ma la scena è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza della zona.

La convinzione degli investigatori è che Santagati abbia agito su commissione e che l’aggressione sia maturata in ambito lavorativo.

L’alto funzionario avrebbe riferito agli investitatori delle pratiche di cui si stava occupando negli ultimi tempi. La caccia ai mandati è ancora aperta.