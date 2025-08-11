Paura per mamma e figlia in difficoltà nelle acque del lago di Bolsena.

Il fatto è accaduto nel territorio di Montefiascone.

Secondo quanto si è appreso ieri pomeriggio la figlia si sarebbe allontanata troppo dalla riva utilizzando una tavola da surf.

Quando la mamma l'ha vista a una distanza di circa 300 metri, si è tuffata in acqua per cercarla, ma a metà raggiunge il percorso non è riuscita a proseguire per la fatica.

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto le due donne e con la loro imbarcazione sono riuscite a riportarle a riva.