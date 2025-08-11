PHOTO
Paura per mamma e figlia in difficoltà nelle acque del lago di Bolsena.
Il fatto è accaduto nel territorio di Montefiascone.
Secondo quanto si è appreso ieri pomeriggio la figlia si sarebbe allontanata troppo dalla riva utilizzando una tavola da surf.
Quando la mamma l'ha vista a una distanza di circa 300 metri, si è tuffata in acqua per cercarla, ma a metà raggiunge il percorso non è riuscita a proseguire per la fatica.
E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto le due donne e con la loro imbarcazione sono riuscite a riportarle a riva.
Fortunatamente, a parte il forte spaventoso, non c'è stata alcuna conseguenza. Mamma e figlia sono in buone condizioni di salute.