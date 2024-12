ALLUMIERE - Rimandata alla prossima settimana la Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari. Colpa delle critiche condizioni meteo.

E con la Festa d’Autunno, slitta a sabato prossimo anche la “Parata d’Autunno”. «Comprendiamo che questo cambiamento possa causare qualche inconveniente, ma la vostra sicurezza è la nostra priorità - spiegano gli organizzatori - Vi invitiamo, comunque, a unirvi a noi per celebrare l'inizio dell'autunno con entusiasmo e gioia. Sarà un'occasione speciale per apprezzare i colori e le atmosfere uniche che questa stagione ci offre. Vi aspettiamo numerosi per una giornata ricca di sorprese e divertimento».

Stesso discorso per l'evento in collaborazione con l'associazione Country Food che è stato rimandato a domenica 27 ottobre a causa del maltempo.

«Nonostante il rinvio, vi aspettiamo numerosi per partecipare alla passeggiata con gli asinelli nel meraviglioso scenario dei nostri castagneti - spiegano dalla Country Food - Sarà un'occasione unica per immergersi nel nostro territorio, ricco di storia e tradizioni, e vivere un'esperienza autentica a contatto con la natura. Portate con voi la vostra curiosità e voglia di scoprire, e preparatevi a trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e della condivisione. Vi aspettiamo con entusiasmo».

Rinviato anche l'evento “Bimbi in cammino”, promosso dall'associazione “Il Cammino dei Minatori” che si doveva tenere ieri mattina. A breve l'associazione comunicherà la nuova data.

