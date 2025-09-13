SANTA MARINELLA - Il 16 settembre a piazza Trieste ci sarà la consigliera regionale del Pd Sara Battisti, prima firmataria della proposta di legge per istituire lo psicologo di cure primarie.

Il Circolo del Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, promuove l'incontro pubblico dedicato alla proposta di legge regionale per l’istituzione dello psicologo.

“Sarà un’occasione di confronto e partecipazione, con esperti e istituzioni, per discutere di un presidio fondamentale che può garantire a ogni cittadino un accesso gratuito e strutturato al sostegno psicologico – dice in una nota la segretaria Dem Gaglione - una risposta concreta all’aumento di ansia, depressione e fragilità che colpiscono soprattutto giovani e donne, aggravate dalle difficoltà economiche. Interverranno Vera Cuzzocrea, vice presidente dell’ordine degli psicologi del Lazio e Myriam Santilli, psicologa psicoterapeuta. Questo appuntamento si lega anche a un percorso di crescita sanitaria che attualmente vive il nostro territorio. Il Comune, con fondi statali, ha infatti già messo in sicurezza con norme antisismiche due immobili destinati a diventare fondamentali per Santa Marinella, la Casa della Salute e l’Ospedale di Comunità, consegnandoli in comodato d’uso pubblico alla Asl Rm4. La Asl sta ora portando avanti i lavori di impiantistica e adeguamento e come previsto dalla legge, le strutture saranno operative entro il 2026. Questi presidi, insieme alla figura dello psicologo delle cure primarie, che ci auspichiamo possa divenire un servizio concreto una volta approvata la legge regionale, rafforzeranno le Asl del Lazio e il sistema sanitario territoriale, rendendo la salute fisica e mentale davvero accessibile a tutti”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA