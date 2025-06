SANTA MARINELLA - Sensibilizzare i bambini sull’importanza del patrimonio naturalistico e culturale è l’obiettivo del progetto Skyss portato avanti dalla scuola dell’Infanzia Vignacce di Santa Marinella.

Un percorso di educazione civica intrapreso durante l’anno scolastico dagli alunni della sezione D guidati dalla maestra Elisa delle Fave e che ha visto la consegna di un elaborato nelle mani del sindaco Pietro Tidei, che giovedì mattina si è recato presso il plesso scolastico per incontrare la classe.

“Ringrazio le insegnanti e gli alunni per aver dedicato questo progetto alla cura del nostro territorio. E’ importante fin da piccoli crescere con la consapevolezza che si deve conservare e proteggere il patrimonio naturale e storico del nostro territorio- ha detto il Sindaco- Sono molto lusingato di ricevere il testo che racchiude tutte le iniziative che la classe ha svolto durante l’anno e sarà mia cura far tesoro delle lettere che mi hanno scritto i bambini e che leggerò una per una”.

Tante i disegni e le letterine consegnate al primo cittadino.

“Caro sindaco, sei il nostro eroe, per questo ti affidiamo i nostri disegni del castello. Aiutaci a proteggerlo e a far sì che resti uno spazio per giocare e per imparare…”, per citarne qualcuna.

Durante il corso dell’anno la classe ha partecipato alle attività di pulizia delle spiagge, ha visitato la Riserva Regionale di Macchiatonda, il Museo del Mare e della Navigazione Antica e il Castello di Santa Severa.

La visita del sindaco al plesso Vignacce si è conclusa con una bella foto ricordo nel piazzale della scuola.

