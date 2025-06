CERVETERI – «Immobilismo inaccettabile, servono risposte subito». Forza Italia mette pressione alla giunta etrusca riguardo alla programmazione degli eventi estivi e anche sul degrado sempre presente in alcune frazioni. «Siamo a giugno inoltrato - accusano Gianluca Paolacci ed Emanuele Vecchiotti, consiglieri comunali di Fi -, gli istituti scolastici sono prossimi alla chiusura, l’estate è alle porte, ma a Cerveteri regna un silenzio assordante. Nessuna notizia, nessun programma, nessuna proposta. L’amministrazione comunale ha intenzione di battere un colpo?». Ladispoli, proprio ieri, ha definito il suo cartellone estivo per i turisti e residenti. La città etrusca non è ancora pronta. «Come Forza Italia – rilanciano i due esponenti di opposizione - non possiamo fare finta di niente. I cittadini ci fermano per strada e ci chiedono cosa bolle in pentola per l’estate. Non sappiamo se qualcuno in questa amministrazione abbia presentato dei progetti, insomma un programma. E la risposta dal Comune, al momento, non è arrivata». Foza Italia incalza la giunta. «Ci chiediamo se la maggioranza abbia un’idea di città viva, partecipata, capace di offrire qualcosa a residenti e turisti, sperando di non dover rassegnarci a un’altra stagione estiva spenta, priva di visione, segnata dall’improvvisazione». Poi indice puntato da Vecchiotti e Paolacci sul perenne degrado. «La città è ostaggio di cantieri infiniti e transenne che sembrano diventate parte dell'arredo urbano, come ad esempio a Campo di Mare. Molte frazioni sono abbandonati e noi siamo stanchi di assistere a questo immobilismo cronico. Serve una scossa, servono risposte. E servono adesso». Sul lungomare di Marina di Cerveteri i residenti continuano a segnalare la presenza di polvere e macerie. La sindaca, Elena Gubetti, ha annunciato in diretta sulla rassegna “News&Coffee” che i lavori sono pronti alla ripresa dopo la caduta dell’albero e le necessarie valutazioni dei tecnici di Città Metropolitana.

©RIPRODUZIONE RISERVATA