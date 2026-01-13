CERVETERI - Si chiama “L’esercito dei giusti” ed è il libro che Roberta Spaccini ha scritto per il figlio, Giulio Luttazi, oggi 19enne. Sarà presentato sabato prossimo a Marsciano, in provincia di Perugia. Il 31 gennaio invece tappa al Granarone di Cerveteri. «Per noi ha un grande significato questo appuntamento – commenta Roberta - perché è un po’ tornare a casa nel paese dove sono nata sia io che i miei figli. Sarà davvero emozionante». È una vicenda che fortunatamente ha avuto il lieto fine ma quanta paura nel 2021 quando Giulio Luttazi (oggi 19enne), portiere delle giovanili del Cerveteri Calcio, finito in ospedale in seguito ad uno scontro di giorno. Sembrava un semplice infortunio e invece arrivò la diagnosi dei medici: aplasia midollare. Da lì una corsa contro il tempo fino al donatore trovato grazie soprattutto all’Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche). A Cerveteri saranno presenti la sindaca, Elena Gubetti, l’assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli, e modererà l’incontro Francesca Lazzeri. Previste testimonianze importanti come quelle del dottor Andrea De Salvo, psicologo e psicoterapeuta del dipartimento di oncoematologia del Bambino Gesù e collaboratore dell'associazione 4You Aps. Ma anche i racconti di persone che fanno parte della Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, a cui ha partecipato anche lo stesso Giulio, dell’associazione C(u)ori in Corsia Onlus e i responsabili di Admo Lazio.

