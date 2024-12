LADISPOLI – Indagini in corso sulla fuga di Kimba, il leone del circo situato a viale Mediterraneo, a Ladispoli. Il felino era fuggito ieri pomeriggio andandosi a rifugiare lungo il corso d’acqua del Sanguinara. Dopo sette ore di monitoraggio e controllo della zona, le autorità competenti sono riusciti a sedarlo per riportarlo in gabbia.

”Si è trovato in un ambiente non il suo, spaesato. Lo abbiamo tenuto sempre calmo parlandogli”, ha spiegato Rony Vassallo del Rony Roller Circus che si è scusato anche per i disagi causati alla popolazione.

Kimba adesso viene monitorato per accertare che stia bene. E’ già sveglio e gioca all’interno del recinto insieme ai suoi due “fratelli”, altri due leoni maschi.

Intanto all’esterno del circo, alcuni cittadini si sono riuniti per protestare contro i circhi con gli animali. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine per vigilare sulla pubblica sicurezza.