LADISPOLI – Attimi di paura e apprensione a Ladispoli. A quanto pare un leone sarebbe fuggito dal circo che si trova in città. È già scattata la caccia all’animale anche da parte delle forze dell’ordine

A quanto pare sarebbe stato individuato nei pressi del fosso Sanguinara, in fondo a viale Mediterraneo. Le autorità sono in attesa della cattura. Nel frattempo si invita la popolazione della zona a non uscire di casa.

IN ATTO LE OPERAZIONI DI CATTURA DA PARTE DEL PERSONALE DEL CIRCO

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, che invita la popolazione alla massima attenzione, il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura con il supporto delle forze dell’ordine.

"Si prega di prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti fino a nuova comunicazione”, scrive il primo cittadino Alessandro Grando che “spegne” sul nascere le polemiche relative alla presenza in città di un circo con animali.

“Per quelli che cominceranno a chiedere: perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali?Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta - scrive Grando - è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al TAR e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente”.

ZONA SORVOLATA ANCHE DA UN ELICOTTERO DELLE FORZE DELL’ORDINE

Il luogo dove il leone si è rifugiato è intanto pattugliata anche dall’alto da un elicottero delle forze dell’ordine.

Pattuglie dei carabinieri, della polizia locale e della Polizia di Stato stanno perlustrando la zona nei pressi del corso d’acqua del Sanguinara. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco.

LA NOTA DEL CIRCO: “EVITATE PASSEGGIATE E USCITE NON INDISPENSABILI”

"ATTENZIONE" vi avvisiamo per la situazione del leone scappato a Ladispoli, non è stato ancora catturato quindi cercate di non fare passeggiate o cose non indispensabili". Questo quanto si legge sulla pagina del Circo. “Per chi dice falsità questa è la situazione aggiornata ora per noi che siamo qui e viviamo in prima persona tutto ciò. Vi preghiamo di non dire cose non vere prima sopratutto di sapere cose certe da noi. Grazie mille vi terremo aggiornati”.

IL LEONE SI AGGIRA PER LE VIE DEL CERRETO

Il leone si sarebbe intanto spostato dai pressi della foce d’acqua alle strade cittadine. Diversi i video che stanno circolando sui social e nelle chat di amici e parenti, per condividere le immagini dell’animale a spasso per le strade del quartiere Cerreto. Si attende l’arrivo dei veterinari per poterlo sedare e riportare in gabbia al circo.

AGGIORNAMENTO ORE 22

Secondo quanto si apprende il leone sarebbe stato sedato. Al momento starebbe ancora vagando tra il fosso Sanguinara e il quartiere Cerreto blindato dalle autorità. Si attende che i sedativi facciano effetto per poterlo catturare.