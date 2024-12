LADISPOLI – “Il leone si è addormentato e paura più non fa”. Recita così una delle frasi delle canzoni del cartone animato della Disney, Il Re Leone. Peccato però che a Ladispoli nessuno avrebbe pensato mai di dover temere il Re della Foresta. E invece, nella giornata di oggi, per ore, la città e i ladispolani sono stati letteralmente in balìa del felino che ha vagato, senza una meta ben precisa, tra viale Mediterraneo, nel quartiere Cerreto e Palo Laziale. Ha costeggiato a lungo il corso d’acqua del Vaccina, nascondendosi tra la vegetazione, sotto l’occhio attento di vigili del fuoco, agendi della polizia locale, del commissariato di polzia, dei carabinieri, delle guardie ecozoofile di Fareambiente e dei veterinari della Asl. A pattugliare la zona anche un elicottero della Polizia con il Re della Foresta che in serata aveva iniziato a passeggiare anche per le strade del Cerreto seminando il panico tra i residenti. Finalmente in serata i sedativi sparati contro l’animale hanno fatto effetto con le autorità sul posto che sono riusciti a recuperare l’animale, una volta addormentato, per riconsegnarlo al circo.

“Ringrazio la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e provinciale, la Asl e tutti i volontari che hanno prestato servizio in queste ore di grande apprensione. Spero che questo episodio possa smuovere qualche coscienza, e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi”, ha scritto il sindaco Alessandro Grando sui social.