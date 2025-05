S. MARINELLA - “Leggere senza stereotipi, gli albi illustrati come strumento di decostruzione degli stereotipi di genere”. E’ questo il nome del progetto avviato dalla biblioteca comunale, insieme ad altre otto strutture del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino. L’iniziativa, curata dall’associazione di promozione sociale Scosse, e resa possibile grazie al bando emanato dalla direzione generale biblioteche presso il Ministero della Cultura, ha coinvolto alcune classi della secondaria di primo grado dell’Istituto di Piazzale della Gioventù, che si sono riunite presso la biblioteca. “E’ importante costruire strumenti per vedere la realtà in modo nuovo – dice il sindaco Tidei - senza generalizzazioni e categorizzazioni. Molti libri per bambini e bambine educano all’uguaglianza e alla valorizzazione delle differenze”. “Voglio ringraziare la direttrice della biblioteca – sottolinea l’assessore alla cultura Gino Vinaccia - per avere portato avanti questo progetto - ha riferito l’assessore alla cultura Gino Vinaccia- ai ragazzi e alle ragazze attraverso i laboratori, previsti nel programma, vengono forniti gli strumenti per contrastare gli stereotipi di genere e culturali, lottare contro ogni forma di discriminazione, prevenire la violenza di genere, lavorando sulla comunicazione e il linguaggio, in un’ottica di parità e inclusione. Un ringraziamento va a Giovanna Caratelli, delegata alla biblioteca e all’associazione Scosse”. Una serie di libri selezionati affrontano con attenzione, chiarezza e poesia storie di inclusione per educare alle relazioni rispettose delle identità. Spunto di partenza dei laboratori sono stati gli albi illustrati, strumento privilegiato per sviluppare la percezione di sé, delle relazioni e del mondo esterno e costruire un immaginario individuale e collettivo quanto più possibile ampio e libero da stereotipi e preconcetti. “Una bellissima iniziativa – dice Giovanna Caratelli - che è stata molto apprezzata dagli studenti e dalle studentesse, che si sono dedicati anche a disegni rappresentativi delle loro sensazioni e del loro mondo interiore. Prima di andar via, hanno preso in prestito tanti libri della selezione che sarà in mostra fino a giugno presso la biblioteca”.