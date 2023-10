TOLFA - Al "MAXXI" di Roma fino al 14 gennaio rimane esposto il meraviglioso lavoro dell'eccezionale fotografa/artista di Tolfa, Valentina Vannicola nella mostra a cura di Simona Antonacci.

Valentina Vannicola con questo lavoro prosegue il suo decennale progetto di ricerca sulla Divina Commedia di Dante Alighieri. Le opere presenti nell’esposizione sono state acquisite dalla "Collezione di Fotografia" del Museo nel 2022, tra queste "La Processione Mistica", un’opera fotografica lunga oltre 7 metri realizzata da Valentina Vannicola nell’ambito del suo progetto sul Purgatorio. L’opera, presentata al MAXXI insieme a quattro ritratti, si ispira alla processione descritta da Dante nel XXIX Canto del Purgatorio. Al centro della foresta del Paradiso terrestre si dispiega un corteo di simboli: i sette candelabri, che segnano il passaggio dalla ragione alla luce della fede; i ventiquattro bianchi seniori; gli animali dell’Apocalisse, con le loro ali riveste di occhi; il grifone dorato, bianco e vermiglio, simbolo della natura terrena e divina di Cristo. Questi elementi sono tradotti in un vero e proprio tableau vivant messo in scena nelle campagne di Tolfa con il coinvolgimento di 49 figuranti, tutti attori non professionisti scelti nella comunità locale, e di diverse maestranze come modellisti, sarte e artigiani. Prende così forma un racconto corale e immaginifico che sottolinea la dimensione partecipativa del lavoro di Vannicola e rivela quanto sfaccettata possa essere la ricerca sul paesaggio contemporaneo.

Nell’allestimento progettato per il Museo MAXXI è possibile ripercorrere il processo creativo che ha portato al compimento dell’opera: i materiali di studio, i bozzetti preparatori, gli abiti di scena, gli accessori e un’istallazione video; un itinerario che svela la complessità del progetto e la sua vocazione comunitaria, raccontata al meglio nel documentario diretto da Alessandro Toscano che insieme alla sua troupe ha seguito tutte le fasi di preparazione, sino alla messa in scena finale. Il lavoro è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Museo Civico Archeologico di Tolfa, ormai centro nevralgico di promozione culturale, dell’Accademia d’alta moda e d’arte del costume Koefia di Roma e con il supporto del comune di Tolfa. La mostra, visitabile sino al 14 gennaio 2024, fa parte del progetto espositivo del Museo MAXXI Fuori Tutto, il nuovo allestimento della Collezione, concepito come un “deposito aperto”, che mette in mostra la sperimentazione della scena creativa più attuale, tra le acquisizioni più recenti, i grandi maestri e le giovani generazioni.

Il nuovo lavoro di Valentina Vannicola si inserisce nell’ambito della sua ricerca riconducibile al genere della staged photography, la tendenza della fotografia contemporanea a presentare come reali scene costruite secondo le dinamiche proprie della cinematografia. Nel suo lavoro la componente letteraria è l’input per avviare un processo inventivo libero, che prende forma in un bozzetto e si sviluppa poi in un complesso lavoro di produzione in cui l’autrice assume il ruolo di sceneggiatrice, costumista, regista. Valentina Vannicola tra il 2008 ed il 2009 si è dedicata alla trasposizione visiva di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, di Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes e di La principessa sul pisello di Hans Christian Andersen. Nel corso del 2011 ha pubblicato con la casa editrice Postcart L'Inferno di Dante, curato da Benedetta Cestelli Guidi. L’omonimo lavoro e la più recente trasposizione del Purgatorio, sono stati acquisiti dal Museo MAXXI tra il 2021 e il 2023. Diversi suoi lavori sono frutto di commitenze pubbliche e private come: Universo Olivetti risultato di una committenza, nel 2020, del museo MAXXI per la Fondazione Adriano Olivetti e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Adorato Paesaggio realizzato nel 2022 per Photo Città della Pieve; Ulisses realizzato nel 2022 per l’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona e per il Festival Todos.

Il suo lavoro è stato esposto in diverse istituzioni e musei tra cui: Museo MAXXI, Roma; Museo MAAT, Lisbona; Casa Fiat de Cultura, Belo Horizonte; Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Rio de Janeiro; Centro Cultural de Justiça Federal, Rio del Janeiro; IIC La Valletta, Malta; AuditoriumArte, Roma; Festival Todos con IIC di Lisbona; Festival Head On di Sydney; Festival Circulation(s), Parigi; IIC di Melbourne; Gallery Central di Perth, Australia; Photo Città della Pieve (PG); La Triennale di Milano; Palazzo Ducale di Genova; Espace André Malraux Herblay, Francia; Arte Fiera Bologna; Vienna Fair; Galleria Al Blu di Prussia, Napoli; Galleria Wuderkammern, Roma; Fotografia Festival, Museo MACRO Testaccio, Roma; Auditorium Parco della Musica, Roma; s.t. Galleria, Roma.

Lo scorso 3 ottobre un foltongruppo di Tolfa è andato orgogliosamente a visitare la mostra e la delegazione è starà accompagnata dalla stessa artista. "Sono stata felicissima di aver accompagnato in mostra un pezzettino del paese dove sono nata e che tanto ha contribuito alla creazione di questo progetto - ha sottolineato la Vannicola - sono questi i momenti autentici dove inizia a prendere forma la restituzione di un lavoro comunitario. Grazie al Centro anziani di Tolfa, sempre meravigliosi".

