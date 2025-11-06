TARQUINIA - Le classi dell'indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria" dell’istituto “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia hanno partecipato nei giorni 27 ottobre e 4 novembre a una visita guidata presso l’oleificio sociale cooperativo di Canino, vivendo un’esperienza didattica unica che ha permesso agli studenti di osservare da vicino l’intero processo di trasformazione delle olive in olio extravergine.

Accompagnati dai professori Graziano Mazzapicchio, Roberto Ventolini, Fabio Mecali, Nadia Balistrocchi, Giulio Salvicchi, Davide Burlini, Claudia Piastra e Alessandra Veruschi, gli studenti hanno potuto approfondire le conoscenze acquisite in aula, confrontandosi direttamente con le moderne tecniche di lavorazione e le innovazioni introdotte nel settore oleario, senza mai perdere il legame con la tradizione e la qualità che contraddistinguono il territorio della Tuscia.

L’istituto desidera rivolgere un sentito ringraziamento al presidente dell’Oleificio Alfredo Quinto Bartoccini e al direttore Claudio Mazzuoli per «l’ospitalità, l’accoglienza impeccabile e la disponibilità dimostrata fin dal primo momento, che hanno reso questa esperienza non solo istruttiva ma anche fortemente motivante per i ragazzi».

La visita all’Oleificio di Canino si inserisce nel percorso di formazione tecnico-pratica dell’indirizzo Agrario, volto a far conoscere agli studenti le eccellenze produttive locali e a consolidare il legame tra scuola e mondo del lavoro.

