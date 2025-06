TARQUINIA - Una puntualizzazione per mettere in chiaro che c’è perfetta sintonia tra l’amministrazione provinciale del presidente Alessandro Romoli e l’amministrazione comunale di Tarquinia.

A poche ore dalle esultanze di Alberto Tosoni sui lavori lungo la Provinciale 103, prendono la parola gli amministratori di Palazzo Gentili. UN PROGRAMMA CONDIVISO

«La Provincia di Viterbo - sottolineano dall’amministrazione provinciale - ritiene doveroso chiarire che i lavori di manutenzione straordinaria previsti sulla strada provinciale SP 103 (Pratini del Marta - Ancarano), nel comune di Tarquinia, rientrano in un programma condiviso tra Provincia e amministrazione comunale».

«Si tratta - aggiungono - di un intervento atteso da tempo, soprattutto dal settore agricolo locale, e ritenuto prioritario per la viabilità rurale. L’intervento è stato programmato grazie a una segnalazione puntuale da parte dell’amministrazione comunale, in particolare dell’assessore Sandro Celli e del sindaco Francesco Sposetti, e sarà realizzato dalla Provincia nell’ambito delle proprie competenze sulla viabilità».

IN CANTIERE ALTRI LAVORI

«Allo stesso modo, altri lavori previsti sul territorio di Tarquinia – anticipano dalla Provincia - come la sistemazione della cunetta a bordo strada lungo il tratto che conduce al cimitero comunale sono stati avviati a seguito di un dialogo continuo e costruttivo con il Comune, nell’ottica di rendere la città sempre più funzionale e rispondente alle esigenze dei cittadini». «Rientra in questa linea di collaborazione - sottolineano dall’ente presieduto da Alessandro Romoli - anche la gestione dell’immobile della palestra comunale, struttura che ospita manifestazioni sportive di rilievo anche nazionale e che sarà oggetto di una convenzione tra Provincia e Comune, attualmente in fase di definizione».

OBIETTIVO COMUNE MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE

«La Provincia di Viterbo, con il presidente Alessandro Romoli e il consigliere delegato alla Viabilità Maurizio Palozzi, continua a lavorare in piena sintonia con l’amministrazione comunale di Tarquinia - concludono da Palazzo Gentili - in un clima di condivisione istituzionale e con l’obiettivo comune di migliorare infrastrutture e servizi sul territorio».

