MONTALTO DI CASTRO - Ultimati i lavori sul ponte Arrone, all’altezza del km 104,400 dell’Aurelia.

Si attendono ora gli approfondimenti tecnici per il collaudo finale.

Lo affermano dall’amministrazione comunale di Montalto di Castro, dopo il riscontro avuto con la società Anas.

«Insieme al Comune di Tarquinia - spiegano dall’amministrazione comunale di Montalto di Castro - abbiamo provveduto ad inoltrare un interpello all’Anas spa per acquisire aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al ponte. L’Anas ha comunicato che “allo stato attuale, gli interventi riguardanti la parte sovrastante del ponte sono stati ultimati. Sono in corso approfondimenti tecnici, propedeutici alle attività di collaudo statico. Il protrarsi dei lavori è stato determinato da una serie di fattori critici, tra cui la complessità ingegneristica dell’intervento, che ha comportato la demolizione e ricostruzione di un ponte in avanzato stato di degrado, senza tuttavia mai interrompere in maniera continuativa il traffico veicolare. Inoltre, condizioni meteorologiche avverse durante fasi chiave del cantiere e imprevisti di natura tecnico-logistica, affrontati con tempestività, hanno comportato un allungamento dei tempi di esecuzione. Salvo ulteriori imprevisti, il completamento di tutte le opere e la conseguente riapertura del traffico su entrambe le carreggiate del ponte è previsto entro la prima decade di luglio 2025”».

«Confidiamo in quanto comunicato da Anas, - afferma la sindaca di Montalto Emanuela Socciarelli - affinché la viabilità delle nostre strade possa finalmente tornare alla normalità».

