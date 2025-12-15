NEL PRIMO anniversario della scomparsa di Maria Gabriela Grassini, la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale comunica in una nota, l’avvio del percorso istituzionale finalizzato all’intitolazione dell’aula consiliare alla memoria di una figura che ha profondamente segnato la vita amministrativa e civile del territorio.

«Tale decisione – fanno sapere dalla comunità montana – assunta dal commissario straordinario Stefano Bigiotti, si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative nazionali dedicate alla valorizzazione del ruolo delle donne nelle istituzioni, richiamate dal progetto governativo “L’Italia delle Donne” promosso dalla ministra Eugenia Maria Roccella, e dagli indirizzi culturalmente significativi sostenuti anche da Anci, che incoraggiano gli enti locali a riconoscere il contributo femminile negli spazi pubblici e nella memoria collettiva. In questa prospettiva, il commissario ha ritenuto di condividere e accogliere la riflessione della senatrice Laura Allegrini, collega e amica di Grassini, che ha contribuito a delinearne in modo puntuale la statura istituzionale e umana». «Maria Gabriela Grassini – continuano – è stata una servitrice dello stato di altissimo profilo, distinguendosi nel corso della sua carriera all’interno del Ministero della Difesa per competenza, rigore e senso del dovere. Ha ricoperto incarichi di grande responsabilità come esperto giuridico-amministrativo nella cooperazione internazionale per la produzione di sistemi d’armamento, rappresentante del Governo italiano in gruppi di lavoro europei e Nato, funzionario di collegamento tra il gabinetto del ministro e segreteria difesa, e responsabile di funzioni ispettive presso enti del ministero sul territorio nazionale. La sua formazione – comprendente il Centro Alti Studi della Difesa, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e percorsi di specializzazione anche all’estero – unita alle sue pubblicazioni in materia di cooperazione internazionale, testimonia una professionalità rara e pienamente riconosciuta. Accanto ai ruoli ricoperti in ambito nazionale, Grassini ha mantenuto un forte e autentico legame con l’Alta Tuscia. Da sindaco di San Lorenzo Nuovo e da amministratrice della Comunità Montana, ha contribuito in modo decisivo a interventi di riqualificazione urbana, valorizzazione ambientale, promozione turistica e potenziamento dei servizi locali, portando nella gestione amministrativa del territorio la stessa serietà, precisione e dedizione che avevano contraddistinto il suo operato nei ruoli istituzionali dello Stato. Era una donna determinata, competente, profondamente affidabile, capace di seguire ogni iniziativa con cura e responsabilità».

«Ci sono persone che più di altre meritano di non essere dimenticate – afferma Laura Allegrini, ricordando la forza, la preparazione e la dedizione con cui Grassini ha interpretato ogni suo incarico – il suo esempio rappresenta un patrimonio che questo territorio ha il dovere di custodire».

«Con l’avvio dell’iter per intitolare l’aula consiliare a Maria Gabriela Grassini – afferma il commissario Bigiotti – intendiamo trasformare il ricordo in memoria istituzionale, riconoscendo una donna che ha servito lo Stato e l’Alta Tuscia con integrità, senso del dovere e passione. È un atto che recepisce gli indirizzi nazionali e quelli promossi da Anci e che ribadisce il ruolo significativo delle donne nelle istituzioni». L’iter amministrativo proseguirà nelle prossime settimane secondo le procedure previste.

