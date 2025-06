SUTRI al centro della cultura internazionale: l’Anfiteatro scelto per la docufiction “The Saints”, prodotta da Lupin Film e presentata da Martin Scorsese

Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale di Sutri: «Siamo orgogliosi di annunciare un risultato di grande prestigio per la nostra città e per l’intero territorio: il celebre Anfiteatro romano di Sutri è stato selezionato come set per le riprese della seconda stagione della docufiction “The Saints”, una produzione internazionale firmata Lupin Film srl e presentata da uno dei più grandi maestri del cinema mondiale, Martin Scorsese», si legge nella nota del Comune.

«Questo importante risultato è frutto di un’attenta politica di promozione e valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale e artistico. La scelta di Sutri da parte di una produzione di rilievo internazionale - proseguono dal palazzo comunale - conferma il percorso virtuoso intrapreso per restituire alla nostra città il ruolo di protagonista nel panorama culturale».

«La presenza di una produzione come The Saints a Sutri – dichiara il sindaco Matteo Amori – è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Questo progetto non solo valorizza il nostro straordinario Anfiteatro romano, ma rappresenta un’opportunità concreta di promozione territoriale per far conoscere al mondo le bellezze e la storia di Sutri. Il nostro obiettivo è continuare a fare di Sutri una destinazione d’eccellenza, capace di attrarre cultura, turismo e investimenti. Ringrazio la Lupin Film per aver creduto nel nostro territorio e per aver scelto Sutri come parte di questo viaggio artistico di così grande valore».

La serie The Saints, già apprezzata nella sua prima stagione per l’alto valore storico, spirituale e artistico, racconta le vite di santi che hanno segnato la storia, tra cui San Francesco d’Assisi, Giovanni Battista, Maria Maddalena, Giovanna d’Arco e molti altri. Oggi queste storie rivivono nei luoghi autentici della memoria, come il nostro Anfiteatro, conferendo a Sutri visibilità internazionale e prestigio culturale.

L’amministrazione comunale continuerà a lavorare con impegno per attrarre nuove produzioni e valorizzare al meglio il nostro patrimonio, a beneficio della crescita e dello sviluppo turistico ed economico della città.

©RIPRODUZIONE RISERVATA