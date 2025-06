LADISPOLI – «Ci risiamo: via Napoli ancora al buio e anche le strade limitrofe». Tornano a farsi sentire gli abitanti del centro e la signora Antonella punta il dito ancora contro l’illuminazione carente che genera insicurezza. Un paradosso: ieri mattina, perciò in pieno giorno, nella stessa via i lampioni erano accesi. Disservizi improvvisi segnalati anche dai residenti di via Genova, via La Spezia e via Ancona. Una situazione invitante per eventuali malviventi attratti dalle tenebre per le loro azioni furtive. In più si è aggiunta nell’elenco anche via Palermo, altra zona del centro urbano. I cittadini temono soprattutto i continui black out che si erano verificati lo scorso anno quando saltò l’elettricità spesso e volentieri in pieno agosto con conseguenti disagi nei periodi di sovraffollamento.

