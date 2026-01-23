LADISPOLI - “Didattica outdoor” per gli studenti dell’alberghiero che mercoledì 21 gennaio hanno raggiunto Roma alla scoperta di alcuni dei luoghi più importanti della Capitale, accompagnati dal professor Paolo Ferranti, promotore dell’iniziativa, dalla professoressa Donatella Di Matteo, docente e guida turistica, dai professori Alessio Calvanese, Domenico Falzarano, Angelo Morello e dall’Assistente Manuel Orsini. La visita è iniziata dal Colosseo, l’antico Anfiteatro Flavio. Successivamente il gruppo ha raggiunto il Foro Romano, cuore politico, religioso e sociale dell’antica Roma. «Visitare fisicamente i luoghi studiati in classe consente agli studenti di collegare la teoria alla realtà - ha detto il professor Paolo Ferranti - Camminare tra monumenti così importanti rende la storia viva e solo esperienze come questa aiutano a sviluppare curiosità e spirito critico. Conoscere città come Roma permette di comprendere direttamente il valore ineguagliabile del nostro patrimonio storico-artistico e culturale - ha sottolineato - favorendo l’esperienza sul campo. Solo vivendo i luoghi in prima persona gli studenti possono potenziare le loro competenze professionali e comprendere l’importanza di un turismo consapevole che sappia valorizzare la bellezza costruendo ponti fra il presente e la storia».

