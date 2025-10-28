MONTALTO - Decisione storica per l’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro: dal prossimo anno l’istituto castrense sarà accorpato all’istituto Cardarelli di Tarquinia, mantenendo la sede a Montalto.

Nella pomeriggio di oggi si è tenuto infatti un importante consiglio provinciale, nel corso del quale è stato approvato il “Piano provinciale di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno 2025/2026”. Tra le decisioni più significative figura anche quella che riguarda da vicino la comunità di Montalto di Castro: l’Istituto Alberghiero, finora sotto la dirigenza dell’Istituto capofila di Caprarola, dal prossimo anno scolastico sarà accorpato all’istituto “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia. Si tratta di una scelta attesa da tutto il territorio che trova la soddisfazione di Forza Italia Montalto e Pescia: «Accogliamo con grande soddisfazione la notizia - affermano gli azzurri - per la quale ci siamo fortemente battuti negli ultimi mesi, portando in Provincia la voce di studenti, docenti e famiglie che chiedevano un cambio di passo nella gestione, con l’obiettivo di rafforzare e tutelare la sede dell’Alberghiero di Montalto, scongiurandone la chiusura e rilanciandone il ruolo strategico nel panorama formativo del territorio».

«Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al presidente della Provincia, Alessandro Romoli, e a tutta l’amministrazione di Palazzo Gentili - proseguono gli esponenti di Forza Italia - per aver ascoltato le istanze della comunità montaltese e mantenuto l’impegno assunto lo scorso marzo durante l’incontro da noi promosso presso la sede dell’istituto. Siamo convinti che, sotto la guida del Cardarelli di Tarquinia, l’Istituto Alberghiero di Montalto potrà tornare a crescere, sia nel numero degli iscritti sia nel prestigio formativo, continuando a rappresentare un punto di riferimento per l’intero comprensorio».

Durante l’incontro di marzo, il presidente Romoli aveva inoltre annunciato la volontà di destinare nuovi fondi — provenienti dalla vendita di alcuni immobili provinciali — alla manutenzione e all’ammodernamento della sede di Montalto, in aggiunta ai consistenti investimenti già stanziati per la realizzazione della nuova palestra, i cui lavori sono ormai in fase di conclusione.

«Il nostro ringraziamento speciale va quindi al presidente Romoli - aconlude Fi - che ancora una volta ha dimostrato senso del dovere, attenzione al territorio e spirito di collaborazione verso tutti, istituzioni municipali comprese, mettendo al primo posto il bene e il futuro delle scuole della nostra provincia».

