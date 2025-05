LADISPOLI - Entrerà nel vivo domani il ciclo “Da Alsium a Ladispoli - lezioni di introduzione alla storia e all’archeologia della città”, a cura del gruppo archeologico del territorio cerite e del gruppo archeologico romano. Alle 9 il Gatc condurrà i partecipanti alla scoperta dei resti archeologici di Marina di Palo, mentre alle 11 sarà il Gar a guidare la visita presso il sito della Grottaccia. Un’occasione unica per ammirare da vicino le vestigia delle ville marittime romane e approfondire la conoscenza del ricco patrimonio archeologico della zona. Le visite fanno parte del percorso formativo organizzato dall’assessorato alla Cultura del comune di Ladispoli, in collaborazione con il gruppo archeologico del territorio cerite (Gatc). Il progetto prevede sei incontri teorici – in corso ogni mercoledì alle 17:30 presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” – e due escursioni domenicali, pensate per offrire un’esperienza completa tra studio e territorio.

