CIVITAVECCHIA – Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione della targa in memoria di Giordano Sacchetti, giovane studente civitavecchiese tragicamente scomparso a seguito di un incidente che ha colpito profondamente la comunità locale.

All’iniziativa erano presenti il sindaco, Marco Piendibene, i consiglieri comunali Ismaele De Crescenzo e Dario Menditto, e la presidente onoraria della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco. Con loro anche il dirigente scolastico professore Nicola Guzzone, rappresentanti delle istituzioni, familiari, amici e cittadini.

Il sindaco ha affidato ai social un messaggio carico di significato, condividendo il senso dell’iniziativa: «Questa mattina ho partecipato con emozione all’inaugurazione della targa in memoria di Giordano Sacchetti, giovane studente civitavecchiese tragicamente scomparso a causa di una di quelle fatalità che restano inaccettabili. Con me erano presenti i consiglieri comunali Ismaele De Crescenzo e Dario Menditto e la presidente onoraria della Fondazione CaRiCiv Gabriella Sarracco. Abbiamo voluto che questa targa resti visibile a tutti, come monito sulla fragilità della vita, anche quando è piena di energia, sogni e futuro. Con questo gesto abbiamo voluto abbracciare simbolicamente la famiglia di Giordano, i suoi amici, e ricordare a tutta la città che di fronte al dolore, una comunità deve stringersi, ritrovarsi, restare unita».

La cerimonia si è conclusa con un momento di raccoglimento e commozione, a testimonianza di un sentimento collettivo di vicinanza e affetto. La targa, ben visibile, resterà come simbolo di memoria e riflessione per l’intera comunità.

